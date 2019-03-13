РИАМО – 13 мар. Итоги конкурса на разработку концепции реконструкции центральной спортивной арены «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве планируют объявить в конце марта – начале апреля, передает РИА Недвижимость.

«Мы в принципе уже определили концепцию. И в ближайшее время ее объявим. Думаю, конец марта – начало апреля. После этого год будет идти проектирование, после чего в стройку выйдем», – заявил в кулуарах MIPIM председатель совета директоров акционерного общества «Футбольный клуб «Торпедо Москва» Павел Поселенов.

Он подчеркнул, что при реконструкции стадиона предполагаемся сохранить дух места и традиции клуба, при этом старых элементов не сохранится, так как проект реконструкции предполагает снос всех существующих построек.

Концерн «Россиум» в октябре 2017 года приобрел 75,51% акций столичного футбольного клуба «Торпедо». При этом в конце прошлого года концерн стал владельцем девелопера «ОПИН», который занимался реконструкцией стадиона «Торпедо», благоустройством Даниловской набережной, а также редевелопментом прилегающей к арене территории.

Инвестиции в реконструкцию стадиона тогда оценивались в 6-8 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в обновление арены, приведение в порядок набережной и редевелопмент соседней территории – в 54 миллиарда рублей.