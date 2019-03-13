РИАМО - 13 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Благоустройство» городского округа Ступино, в отношении ООО «Вивана» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству детских игровых площадок на территории городского округа Ступино.

«В связи с нарушением ООО «Вивана» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Вивана» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.