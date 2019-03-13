РИАМО - 13 мар. В московском метро началось обучение собак-проводников для сопровождения инвалидов по зрению, до конца года планируется обучить 50 лабрадоров и овчарок, сообщается на сайте столичной подземки.

«Во время занятий собаки учатся безопасно передвигаться по метро: проходить через входные двери, спускаться и подниматься на лифте и эскалаторе, двигаться по платформе, заходить и выходить из вагонов поезда. При обучении безопасному проходу через турникеты, собак научат выбирать самый широкий в линейке для удобства сопровождаемого пассажира», - говорится в сообщении.

Все эти навыки позволят собакам-проводникам сопровождать в метро владельцев, которые в этом нуждаются. Обучение собак проходит в сопровождении инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

В каждом занятии принимают участие 4-5 собак – как взрослые, так и щенки. Под контролем сотрудников ЦОМП и Российской школы подготовки собак-проводников общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» четвероногие проводники отрабатывают необходимые навыки для безопасного сопровождения инвалидов по зрению на метрополитене.

«Московский метрополитен сотрудничает с Российской школой подготовки собак-проводников и предоставляет необходимую для их обучения инфраструктуру с 2014 года. За 5 лет в метро обучили почти 200 овчарок и лабрадоров, которые сейчас помогают передвигаться инвалидам по зрению в метрополитенах разных городов России», - отметила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она добавила, что маломобильные пассажиры, в том числе с нарушением зрения, могут также обратиться в центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогут им добраться до нужной станции.

«Метрополитен — одна из базовых площадок для подготовки собак-проводников. Обучение собак на территории метро будет проходить еженедельно в течение 10 месяцев. За это время они получают все необходимые навыки передвижения по станциям и эскалаторам, не пугаясь при этом шума и большого скопления людей», - уточнила вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.

По ее словам, Российская школа подготовки собак-проводников остается единственной в стране, которая проводит обучение собак в метрополитене. После обучения в ней собака в состоянии запомнить несколько десятков различных маршрутов и по команде безошибочно водить слепого до необходимого места: на работу, в магазин, аптеку или на почту.