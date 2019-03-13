РИАМО - 13 мар. Из перечня объектов незавершенного строительства в столице с 2011 года исключены 452 долгостроя, из них 31 объект только за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«На сегодняшний день в работе оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства и долгостроя остается 258 объектов из 710, ранее включенных в перечень проблемных объектов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года в департаменте функционирует оперативная группа, целью которой является обеспечивать взаимодействие городских и федеральных структур в совместной работе по сокращению долгостроев. На сегодняшний день 64% от имеющегося объема выполнено.

«За прошлый год из перечня был исключен 31 объект, из которых 12 – введены в эксплуатацию, по девяти – работы возобновлены. Еще по девяти адресам, где строительные работы так и не были начаты, участки благоустроены и преобразованы в общественные пространства. Один объект имел признаки самовольного строительства и был передан на рассмотрение комиссии по пресечению самовольного строительства», - пояснил Левкин.

По его, на текущий год в рамках программы действий из перечня объектов незавершенного строительства и долгостроя планируется исключить еще 25 объектов.