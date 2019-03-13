РИАМО – 13 мар. Администрация городского округа Ликино-Дулево приглашает жителей 15 марта принять участие в ежеквартальном форуме «Управдом», сообщается на официальном сайте городского округа Ликино-Дулево.

«15 марта администрация городского округа Ликино-Дулево организует ежеквартальный форум «Управдом» с участием представителей советов многоквартирных домов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и мусоровывозящей компании «Хартия», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, работа форума начнется в 14:00 по адресу: город Ликино-Дулево, улица Калинина, дом №14 (Дом культуры «Спутник»).