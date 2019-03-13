РИАМО - 13 мар. В Москве с 2011 года отреставрировано более 1,2 тысячи памятников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реставрации исторических павильонов и фонтанов на ВДНХ, а также вручил награды почетным реставраторам Москвы.

«В 2011-м – начале 2019 годов в Москве отреставрировано 1247 объектов культурного наследия, в том числе с начала 2019 года завершена реставрация 36 памятников», – говорится в сообщении.

Доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилась с 39% в 2010 году до 6% в 2018 году.

В 2019 году работы будут проводиться на 725 объектах культурного наследия. Планируется завершить реставрацию порядка 200 памятников, в том числе таких знаковых объектов как фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и ряд исторических павильонов на ВДНХ.

Среди объектов архитектуры также числятся церковь Анны Казанской – ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII веков, грот-ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII века особняк И.А. Миндовского на Поварской улице и скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина.