РИАМО – 13 мар. Жителям 50 сносимых по реновации домов предоставлены дома под заселение в Москве, кроме того, к началу марта принято 292 заявления на докупку дополнительных жилых метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящее время в рамках программы реновации ведется заселение 33 стартовых домов, в которые могут въехать жители 50 сносимых пятиэтажек», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что к настоящему времени полностью отселены шесть домов, из них четыре старых здания снесены.

«Таким образом, постепенно высвобождаются площадки внутри реновационных кварталов под дальнейшую «волну переселения», – пояснил глава департамента.

Левкин рассказал, что москвичи проявляют интерес и к «опции» докупки дополнительных жилых площадей.

«Так, к началу марта Московским фондом реновации принято 292 заявления на докупку дополнительных квадратных метров и заключено 143 договора», – резюмировал руководитель департамента.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.