РИАМО - 13 мар. Около 170 тысяч многоквартирных домов было обследовано специалистами Госжилинспекции Московской области в 2018 году, также на 39% снизилось количество административных дел в отношении предпринимателей, на 16% выросло число предостережений, сообщил в среду руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В среду в доме правительства Московской области проходит коллегия Госжилинспекции Подмосковья, посвященная подведению итогов работы ведомства в 2018 году и задачам на 2019 год.

«В 2018 году мы обследовали порядка 170 тысяч многоквартирных домов, проведено 98 тысяч проверок, по итогам которых инспекторы выявили более 170 тысяч нарушений», - сказал Соков в ходе коллегии.

Он отметил, что в настоящее время одна из ключевых задач, которая стоит перед Госжилинспекцией региона, - дать развитие бизнесу, избавив его от чрезмерного контроля. Уже в 2018 году на 39% снизилось количество административных дел в отношении предпринимателей, а также на 16% выросло число направленных предостережений.