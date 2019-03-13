РИАМО - 13 мар. Мужчину задержали в подмосковном Ногинске по подозрению в убийстве своей сожительницы, совершенном в пьяной ссоре, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 12 марта в 07:55 в квартире на Московской улице нашли труп хозяйки 1971 года рождения. На теле обнаружили проникающие колото-резаные ранения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области сожитель женщины 1977 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина задержан.