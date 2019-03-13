РИАМО - 13 мар. ООО «Концерн Гудвин» получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ), компания будет производить системы микросотовой связи оборудование для удаленной УЗИ-диагностики и мониторирования, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«В качестве резидента ОЭЗ компания будет производить системы микросотовой связи «Гудвин-Бородино», специализированное инфраструктурное и абонентское оборудование, системы радиосвязи с функциями охраны труда и экомониторинга «Гудвин-Нева», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания будет изготавливать медицинское оборудование для удаленной УЗИ-диагностики и мониторирования.

«Общий объем инвестиций компании-резидента в производство на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» до 2022 года составит 75 миллионов рублей», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сегодня компания поставляет свою продукцию для применения на промышленных предприятиях РФ. В планах компании – выход на рынки стран СНГ, Западной Европы, Юго-Восточной Азии.

«Получение статуса резидента особой экономической зоны – значимое событие для «Концерна Гудвин». Снижение налоговых отчислений позволит перенаправить средства на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что будет способствовать ускоренному выводу на рынок новых продуктов компании», – уточнил генеральный директор концерта Николай Корнев.

ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» осуществляет полный цикл от маркетинговых исследований и лабораторных разработок до производства и реализации высокотехнологичного оборудования.