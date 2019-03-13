РИАМО - 13 мар. С 14 февраля свой голос за капремонт и благоустройство медицинских учреждений Подмосковья на портале «Добродел» оставили порядка 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения московской области.

«Для нас важно знать, какие медицинские организации нуждаются в капитальном ремонте. Именно голосование поможет составить список первоочередных объектов», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Опрос продлится до 29 марта. Чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке, выбрать свое муниципальное образование и найти медицинскую организацию.

«Самыми активными сейчас являются жители городских округов Ступино, Егорьевск, Шатура, Одинцово и Солнечногорский. Как будет выглядеть медучреждение, решаете именно вы», - отметил Матвеев.