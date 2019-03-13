РИАМО - 13 мар. Лефортовский суд Москвы ликвидировал международный фонд поддержки культуры «Русский театр», фонд не предоставлял отчеты о своей деятельности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Решением Лефортовского районного суда Москвы от 6 марта 2019 года удовлетворены исковые требования ГУ Минюста России по Москве к международному фонду поддержки культуры «Русский театр» о ликвидации некоммерческой организации на основании и в порядке, предусмотренных статьей 32 ФЗ от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что административным ответчиком с 2014 года не представлены отчеты о своей деятельности, с 2011 года не размещены отчеты о деятельности на информационном портале.