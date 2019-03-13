РИАМО - 13 мар. На портале «Добродел» более 3 тысяч жителей Подмосковья отметили свыше 330 участков дорог, которые нуждаются в освещении, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На портале «Добродел» продолжается сбор предложений по строительству линий наружного освещения на 2020 год.

«За 13 дней сбора предложений свое мнение высказало более 3 тысяч человек, при этом свыше 2,9 тысячи из них оставили комментарии. Опрос будет проходить до 1 апреля. Более 230 предложений оставлено по установке освещения на Расторгуевском шоссе в Ленинском районе», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в тройке лидеров находятся участок Домодедовского шоссе в Домодедове и автодорога МЕТК – Подлесная - Радовицкий в Шатуре. Освещение этих участков поддержало 160 и 130 человек соответственно.

В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими. Строительство освещения на региональных дорогах будет реализовано в целях реализации указа президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жителям в ходе сбора предложений на портале «Добродел» предлагается выбрать дополнительные участки автодорог, нуждающиеся в освещении.

«Установку освещения можно предлагать на всех автодорогах. Предложения, которые наберут наибольшее число голосов по региональным автодорогам, будут выставлены на всеобщее голосование. Поступившие предложения по федеральным и муниципальным автомобильным дорогам будут направлены собственникам дорог для дополнительной проработки», - добавляется в материале.

На портале «Добродел» разработан специальный функционал, который дает возможность жителям оставлять неограниченное количество комментариев и фотографий, выбрать несколько дорог, где нужно строительство освещения. Все дороги Московской области отмечены на интерактивной карте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет и найти дорогу, которая нуждается в освещении.