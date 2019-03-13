РИАМО - 13 мар. На территории новой Москвы днем в среду порывы ветра усилились до 11 метров в секунду, температура на всей территории столицы составляет от минус 4 до минус 1,1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха - минус 3,8-3,4 градуса, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха - минус 3,6-1,1 градуса, порывы северо-западного ветра до 11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В других округах столицы облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 3-2,6 градуса, Северном – минус 2,7-2,2 градуса, Северо-Восточном – минус 3-2,2 градуса, Восточном – минус 3,4-2,7 градуса, Юго-Восточном – минус 3-2,6 градуса, Южном – минус 3,5-2,5 градусов, Юго-Западном – минус 3,6-2,8 градуса, Западном – минус 4-1,9 градуса, Северо-Западном – минус 3-1,9 градуса.