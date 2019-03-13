РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 мар. До конца текущего года в подмосковном Королеве построят два новых детских сада на 190 мест, они будут расположены на улицах Циолковского и Карла Маркса, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию два детских сада, расположенных на улице Карла Маркса, дом №12А и на улице Циолковского, дом №12», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проектной документации, каждый детский сад представляет собой трехэтажное здание общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. В зданиях предусмотрено размещение групповых ячеек с игровыми комнатами и спальнями, залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и технические помещения.

На прилегающей территории планируется провести озеленение и выполнить работы по благоустройству. На детских игровых площадках установят теневые навесы, игровые комплексы и спортивные площадки.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Ввод в эксплуатацию детских садов намечен на конец 2019 года», – сказал Тагиев.

Проекты реализуются в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование строительства новых образовательных учреждений осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Заказчиком выступает администрация городского округа.