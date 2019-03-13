РИАМО - 13 мар. В 2019 году с учетом корректировки бюджета доходы Москвы вырастут почти до 2,5 триллионов рублей, дополнительные средства пойдут на реновацию, развитие транспорта, здравоохранения и культуры, сообщил в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Депутаты Московской городской думы на заседании в среду внесли поправки в бюджет города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Корректировка столичного бюджета, а именно увеличение его доходной и расходной части - связана с необходимостью продолжения реализации масштабных программ развития Москвы. Доходы и расходы на 2019 год увеличиваются на 136,9 миллиарда рублей. Дефицит городского бюджета остается неизменным – 276 миллиардов рублей. С учетом изменений доходы составят 2,46 триллиона рублей, то есть почти 2,5 триллиона рублей. Дополнительные средства пойдут на реновацию, транспорт, культуру и другое», - сказал Шапошников.

По его мнению, особого внимания заслуживает увеличение расходов на здравоохранение – одну из самых важных сфер для москвичей всех возрастов.

«Более 15 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием тех граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению города. 12 миллиардов рублей пойдет на приобретение необходимого оборудования и развитие стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения Москвы», - добавил Шапошников.

Он отметил, что также важным аспектом является развитие транспортной инфраструктуры.

«Москва на протяжении нескольких лет лидирует по этому показателю среди других мегаполисов. Только в прошлом году она вошла в десятку городов мира с лучшей транспортной системой. И мы не должны останавливаться на достигнутом. Планируется, что более 40 миллиардов рублей пойдет на организацию работы Центрального транспортного узла, в том числе диаметральных маршрутов», - отметил председатель Мосгордумы.

Он добавил, что почти 4 миллиарда рублей будет направлено на повышение комфорта проезда пассажиров, обеспечение безопасности и развитие объектов инфраструктуры на наземном пассажирском транспорте. Чуть больше 3 миллиардов рублей направят на проведение ремонта кассовых и турникетных павильонов, приобретение и установку необходимого оборудования.

«Почти 2,5 миллиарда рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций. Реализация всех этих мер рассчитана на ближайшие годы», - заключил Шапошников.

Мосгордума утвердила поправки в столичный бюджет на 2019 год>>