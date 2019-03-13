РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. В подмосковном Красногорске зарегистрировали более 20 очагов кори по состоянию на 13 марта, сообщила главный специалист Лобненского территориального отдела теруправления Роспотребнадзора по Московской области Дарья Каунина.

В среду в администрации Красногорска провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета. Одним из вопросов повестки дня стало предупреждение распространения заболеваемости корью.

«По оперативным данным на 13 марта, на территории Красногорска с начала 2019 года зарегистрировано 22 очага коревой инфекции. В возрастной структуре заболевших преобладает взрослое трудоспособное население», – сказала Каунина.

Она отметила, что шесть очагов расположены в образовательных учреждениях: в детских садах №51 и «Сад-Град», в школах №№1, 14, 19 и 20. По словам Кауниной, ряд жителей, в квартирах которых зарегистрированы очаги кори, работают в Москве и госпитализированы там же.

«В горокруге Красногорск в январе зарегистрированы два случая кори, в феврале – 1 случай, а в марте уже зарегистрировано пять случаев. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение Красногорской горбольницы №1», – добавила Каунина.

По ее словам, в Красногорске в 2018 году зарегистрировали 21 случай кори, в том числе 12 случаев среди детей в возрасте до 14 лет. Показатель на 100 тысяч населения составил 9,66, что в 21 раз превышает заболеваемость за 2017 год, когда был зарегистрирован 1 случай кори.

Каунина отметила, что все заболевшие не были привиты от кори.

«За январь 2019 года по Московской области зарегистрировано 54 случая кори, показатель составил 0,8 на 100 тысяч населения. За февраль 2019 года по региону зарегистрировано 68 случаев кори», – добавила Каунина.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся 100% восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, которые могут привести к летальному исходу.