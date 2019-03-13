РИАМО - 13 мар. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду внесли поправки в бюджет города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент РИАМО.

Согласно принятому думой закону, изменяются основные характеристики бюджета города Москвы на 2019 год: доходы и расходы увеличиваются на 136,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета остается неизменным и составляет чуть более 276 миллиардов рублей.

«Внесение законопроекта связано с увеличением объема прогнозируемых доходов бюджета в текущем году и целесообразностью использования дополнительных средств на нужные для города мероприятия», - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Она отметила, что при уточнении прогноза доходов учтены итоги прошлого года, динамика поступлений за два месяца текущего года и информация, полученная от главных администраторов доходов бюджета.

«Ситуация в экономике Москвы оказалась лучше, чем это прогнозировалось в сентябре прошлого года при формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый период. Основное увеличение поступлений планируется за счет налоговых доходов», - добавила Зяббарова.

Так, налоговые доходы городского бюджета в 2019 году увеличиваются на 128,7 миллиарда рублей, из них: по налогу на прибыль организаций – на 101,1 миллиарда рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 18,5 миллиардов рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - на 9,1 миллиарда рублей. Объем поступления неналоговых доходов увеличивается на 8,1 миллиарда рублей.

Также поправками предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию ряда мероприятий, среди которых: развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов, приобретение государственными учреждениями системы здравоохранения города оборудования и других основных средств, развитие стационарных медицинских организаций и так далее.