Сменить московскую серость на виды Италии или Португалии, переехать в Берлин или воплотить американскую мечту в жизнь хотят многие русские девушки. Знакомствам в соцсетях доверяют не все, некоторые обращаются к свахам. Какие женихи-иностранцы сейчас в топе, чем они отличаются от русских мужчин, и к чему готовиться нашим девушкам за границей, РИАМО рассказала сваха с 30-летним опытом из Химок Тина Брода.

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Медленные европейцы и модные турки

«Женихи из США – всегда нарасхват. Они самые популярные. Затем следуют европейцы, преимущественно немцы и итальянцы. Недавно в лидеры вырвалась Турция. Эта страна сегодня – тренд.

Американцы, если влюбились, спешат развивать отношения. Дарят дорогие подарки, быстро идут на контакт.

Они искренни и экспрессивны. Им нравится радовать возлюбленную, а это – огромный плюс.

Европейцы делают все медленнее и тяжелее. Девушке надо постараться, чтобы расшевелить кандидата. Зато они основательны и заточены под семейные ценности.

Турция сейчас на пике моды. У девушек, хорошо владеющих английским или турецким языком, много перспектив в этой стране. Выйдя замуж за турка, можно легко открыть собственный бизнес и успешно его развивать».

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Красота – не главное

«Иностранец не будет вести пустых разговоров, так как ценит свое время. Если в его планы не входит женитьба, а только флирт, он обязательно скажет об этом еще до встречи. Если же жених готов прилететь на встречу с невестой – это гарант его серьезных намерений.

За рубежом юноши в 18 лет отрываются от семьи и учатся жить самостоятельно. Поэтому почти все иностранцы ищут в лице русских невест не только любимую, подругу, хозяйку, но и маму. Красота для европейцев – отнюдь не на первом месте. А вот нежность и материнскую заботу они ценят.

Любые мужчины – как дети. Они боятся насмешек и быть отвергнутыми, требуют похвалы и восхищения. Зато, если все это дать им, они горы свернут, при этом в семье царит матриархат!»

«Забери меня отсюда!»

© фото из личного архива

«Сильная сторона заморских мужей – финансовая стабильность. Выходя замуж за иностранца, девушка может спокойно решаться на материнство.

В этом плане отечественные женихи значительно уступают иностранным. У меня была масса случаев, когда перспективные на первый взгляд кандидаты на поверку оказывались позерами и лгунами.

Запомнился бизнесмен из российской глубинки, который еще на этапе переписки взмолился: «Забери меня отсюда!». Оказалось, что его деревня и заводик ему опостылели.

Или профессор из Саратова с длинным списком регалий, который напрямую спросил: «У тебя двушка в Москве. Не хочешь поделиться жилплощадью?».

Подозревать и мыться в одной ванне

«Многие иностранцы подозрительны, и их не стоит за это винить. Далеко не все наши соотечественницы едут за рубеж с чистыми намерениями, многие ставят целью раскрутить жениха на подарки и исчезнуть.

Если вы не объясните, что в вашем поступке нет угрозы, он будет подозрителен. К сожалению, это часто случается из-за разности менталитета, восприятия мира и незнания языка.

Есть у женихов и национальные особенности, с которыми трудно смириться. Например, у немцев принято мыться в одной воде.

Право первой очереди принять ванну отводится детям, потом моется жена, и в самом конце – муж.

Предупреждаю: отучить немца от этой традиции невозможно! Если откажетесь, он обидится. Так что думайте, как обхитрить!

Немцы крайне рачительны, порой до абсурда. Например, после ужина в ресторане они не брезгуют забрать недоеденную еду у людей из общей компании. А еще любят шумно высморкаться за столом.

В их домах часто стоят большие мусорные пакеты, которые заполнены наполовину, но уже источают отвратительный запах. Немцы будут терпеть смрад, и только когда утрамбуют пакет под завязку, поставят на вынос.

Если вы попытаетесь выкинуть свой мусор в чужой бак, то вас найдут по видеокамере и оштрафуют.

Здесь никто не собирается платить за вывоз чужого мусора».

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Выучить язык и найти работу

«Все русские невесты тоскуют по родине, даже если у них большая любовь и понимающий муж. Адаптационный период длится один-два года: в это время важно не замыкаться в стенах нового дома. Счастливой и успешной можно стать в любой точке мира. Главное – найти занятие по душе.

Если вам за 40, работать по своей специальности в чужой стране вряд ли удастся. Поэтому вместе с языком стоит освоить специальность, не требующую высокой квалификации. В основном это социальная сфера. Также можно открыть собственное дело с помощью мужа.

Самодостаточность и замужество не мешают друг другу. Успешная девушка всегда востребована. Главное, чтобы ее интересы совпадали с мужчиной. Счастье и успех – это ведь не только любовь, это дети, семья, работа. И это всегда – работа над собой!»

Чем испанцы лучше англичан

«Все чаще за женихами приходят матери невест. Несколько лет назад ко мне обратилась дама лет 70, которая хотела увидеть внуков. Ее единственная дочь недавно отметила 40-летие, построила карьеру в Лондоне, но никак не могла выйти замуж. Он утверждала, что все англичане – сухари, американцы – дебилы, богачи из Эмиратов – властны и деспотичны.

Два года я искала для нее пару, перебрала варианты из многих стран. На каждое свидание жених и невеста специально прилетали в Москву, чтобы встретиться под наблюдением матери. Но то жених не нравился невесте, то матери. Я все-таки выдала ее замуж за испанского банкира. И скоро моя заказчица, наконец, станет бабушкой!

Современные москвички тоже очень требовательные, им непросто подыскать пару. И это хорошо: женщина не должна быть всеядной. Но если она ищет не мужа, а кошелек, то обязательно найдет кроме него массу проблем и депрессию.

Тем, кто отчаялся найти свою половинку, советую вспомнить про любовь с первого взгляда. Она существует. Просто смотреть нужно внимательно. Приходя в магазин за сумочкой, вы же видите идеальную, которая как будто сшита для вас? Так и с мужчинами. Доверяйте своей интуиции!»

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Фанаты русской кухни

«Все иностранцы любят русскую кухню: борщ, котлеты, селедку под шубой и оливье. Но если вы хотите покорить немца, приготовьте его национальное блюдо тартар – свежий сырой фарш с луком и желтком. Он будет в восторге!

Кем бы ни был ваш муж, очень многое в семье зависит от женщины. Стремитесь быть разной – речь идет не только об интимной стороне брака, но и о быте. Будьте мудрой, и ваш брак будет крепким. Помните, чем больше мы даем свободы мужчине, тем ближе он к нам.

Мужа надо принять, а не корректировать под себя. Ведь брак – это всегда компромиссы. Не копите обиды, если что-то не так. Обсуждайте проблемы сразу, но во время спора знайте меру. Очень важно дать мужчине возможность быть первым. И помните: от любви до ненависти один шаг».