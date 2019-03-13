РИАМО - 13 мар. Снег, выпавший в Москве и Подмосковье за последние сутки, растает к воскресенью, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вечером 12 марта на столицу обрушился кратковременный снегопад. К 21:00 снег в городе прекратился. За это время выпало до 1 сантиметра снега, который не растаял, поскольку температура воздуха уже была отрицательной. Снегопад в городе возобновился после 3:00. За ночь в городе выпало около 1 миллиметра осадков, по области до 2 миллиметров. Прирост свежевыпавшего снега составил 1-2 сантиметра.

«В четверг днем воздух прогреется до 3-4 градусов, а к воскресенью и средняя суточная температура воздуха станет положительной – от вновь выпавшего снега в Москве не останется и следа», – говорится в сообщении.

На следующей неделе таяние снега продолжится, подчеркивается в материале.