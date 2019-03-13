РИАМО - 13 мар. Столичная полиция проводит проверку по заявлению пожилого москвича о краже из квартиры 12 старинных икон стоимостью 200 тысяч долларов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 12 марта в ОМВД России по Красносельскому району Москвы поступило заявление о краже икон у москвича 1944 года рождения. Выяснилось, что у мужчины была квартира в Краснопрудном тупике, которую он на семейном совете с сестрой решил передать в собственность племяннице. В гостиной и спальне квартиры оставались 12 старинных икон.

«Со слов племянницы, ее мать вывезла картины в Брянскую область, опасаясь, что их украдут. Иконы, по словам племянницы, никому не продавали, их нахождение в настоящий момент знает ее мать, которая проходит курс лечения от рака. Ущерб оценивается в 200 тысяч долларов США», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению полицейские проводят проверку.

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