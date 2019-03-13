РИАМО – 13 мар. Неизвестные напали на пассажира и водителя такси в столичном районе Дорогомилово, они похитили личные вещи, затем высадили обоих и скрылись на авто, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение от службы «112» о разбое по адресу: улица Киевская, дом 25.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных сели в качестве пассажиров в автомобиль Toyota RAV4 под управлением владельца 1997 года рождения, неработающего, проживающего в Кашире. Злоумышленники нанесли несколько ударов в область лица пассажиру 1997 года рождения, неработающему, открыто похитили у последнего телефон сотовой связи и наушники. А у водителя 6 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после этого неизвестные высадили молодых людей из машины и скрылись на ней.

«Общий материальный ущерб составил около 1,438 миллиона рублей», – добавил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.