РИАМО - 13 мар. АО «Мосинжпроект» и французская компания SUEZ создадут совместное предприятие для переработки строительного мусора и грунтов, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы подписали соглашение с французской компанией SUEZ, это лидер, компания номер один по переработке мусора в мире. Уже к июлю мы планируем завершить оформление совместного предприятия с этой компанией», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

По словам заместителя мэра, финансовая модель совместного предприятия также будет подготовлена к середине лета.

«Точно говорить об общем объеме инвестиций пока нельзя, скорее всего, доли распределятся 50% на 50%», – пояснил глава строительного комплекса.

Хуснуллин добавил, что проблема строительного мусора актуальна для Москвы.

«Однако создание совместного предприятия с учетом французcких технологий и мирового опыта наших коллег позволят навести порядок, усилить контроль и вывести на новый уровень переработку грунтов и строительного мусора в столице», – подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что ежегодно от проходки новых линий метро в Москве образуется около 20 миллионов кубометров строительного грунта.