РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 мар. В Центральном парке подмосковного Королева появится автодром и искусственный каток, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работа по дальнейшему благоустройству парка началась еще в декабре. В прошлом году Центральный парк открылся после масштабной реконструкции, здесь появились новые детские игровые комплексы, архитектурные композиции, уютные беседки, библиотека под открытым небом, была реконструирована заброшенная танцевальная веранда.

«Обновление продолжится и в 2019 году – в парке планируется создать Городок сказок, автодром и даже первый в области искусственный каток, который будет работать круглый год», – говорится в сообщении.

В парке у делового и культурного центра «Костино», который также ежегодно обновляется, в текущем году появится новый детский игровой комплекс и ставший очень популярным в Центральном парке песочный городок, продолжится обновление дорожно-тропиночной сети и системы освещения.

Для весеннего наведения порядка в местах отдыха запланированы субботники, первый пройдет 20 апреля. Активный парковый сезон в городе будет объявлен уже 1 мая.