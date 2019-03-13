РИАМО – 13 мар. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли автоледи вызволить автомобиль из кювета на 31 километре автодороги «Павловский Посад – Куровское», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

На 31 километре автодороги «Павловский Посад – Куровское» женщина-водитель не справилась с управлением и совершила съезд в кювет.

«Экипаж дорожно-патрульной службы (ДПС) подмосковного Павловского Посада в составе старших лейтенантов полиции Виктора Заглодина и Григория Корнеева нес службу на маршруте патрулирования и незамедлительно выехал на место происшествия», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы оказали помощь женщине и с помощью троса вызволили машину из снежного плена. Автоледи поблагодарила инспекторов ДПС за профессионализм, ответственность и человеческое отношение.