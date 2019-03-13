РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Команда подмосковной Балашихи по кикбоксингу школы боевых искусств Дмитрия Яковлева завоевала 15 медалей на открытом чемпионате Москвы, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель школы Дмитрий Яковлев.

В турнире приняли участие лучшие кикбоксеры Москвы и Московской области, в их числе и восемь балашихинских спортсменов из школы боевых искусств Дмитрия Яковлева.

«Все наши ребята выступали сразу в двух разделах (поинтфайтинг и лайт-контакт), и все вместе завоевали 15 медалей!» – сказал Яковлев.

Он добавил, что абсолютными чемпионами сразу в двух разделах стали Алексей Демкин, Милана Головнева и Ника Крупина. Данил Жуков и Полина Барабаш завоевали свои золотые медали в разделе поинтфайтинг и серебряные – в разделе лайт-контакт.

Серебряные медали в разделе поинфайтинг и бронзовые в разделе лайт-контакт получили Андрей Качевский и Ярослав Николаев. Богдану Головневу вручили серебряную награду в разделе лайт-контакт.

С 22 по 28 апреля текущего года в Германии пройдет чемпионат мира по кикбоксингу, где ребята из Балашихи примут участие в составе сборной России.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева существует 13 лет. Школа занималась подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни общественной палаты Балашихи.