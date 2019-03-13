РИАМО - 13 мар. На территории Подмосковья устранили 7 тысяч нарушений уборки снега в течение зимнего периода 2018-2019 года, сообщил журналистам в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

«Семь тысяч нарушений по зимней уборке снега устранили, это начиная с ноября, но мы сюда и уборку кровли включаем, и сосульки включаем», – сказал Бизяев.

По предписаниям инспекторов надзорного ведомства вывезено 30 тысяч кубометров снега, добавил он.

Кроме этого, на 28% сократилось число жалоб на уборку снега в некоторых муниципалитетах Подмосковья, в частности, в Балашихе, Люберцах и Одинцове.