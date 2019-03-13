РИАМО – 13 мар. США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка», МИД РФ в свою очередь заявил, что это явно недружественный шаг, сообщает Газета.ru.

В МИД России напомнили о «скудном» эффекте санкций, которые США применяли в отношении России, и заявили, что на этот раз действия США нанесут вред доллару.

«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле», – отметили в ведомстве.

Ранее Вашингтон внес российско-венесуэльский банк в санкционный список. «Еврофинанс Моснарбанк» наказали за помощь нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Как участнику санкционного списка, банку будут заморожены активы в юрисдикции США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено проводить сделки с ним.