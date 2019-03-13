РИАМО – 13 мар. В аэропорту «Домодедово» приостановили оформление партии готовых сухих молочных смесей для отправки во Вьетнам из-за ряда несоответствий в документации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, 4 марта на пограничный контрольный ветеринарный пункт ООО «Домодедово - Карго» поступила партия готовых сухих молочных смесей, весом 480 килограммов, в сопровождении ветеринарной справки и грузовой авианакладной для отправки из Москвы в Социалистическую Республику Вьетнам.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: в протоколах лабораторных испытаний отсутствует информация о лице, проводившем отбор проб, времени, месте отбора проб и дате выработки исследуемого образца; при досмотре товара обнаружено несоответствие даты выработки продукции, стоящей в ветеринарной справке (ноябрь 2018), дате, указанной на упаковке и коробке (сентябрь 2018)», – отмечается в сообщении.

Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.