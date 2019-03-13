РИАМО – 13 мар. Сотрудники полиции задержали по горячим следам жителя городского округа Орехово-Зуево, подозреваемого в краже ювелирных украшений, возбуждено уголовное дело, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

По сведениям агентства, в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о краже ювелирных украшений в одном из домов на улице Красноармейская в Орехово-Зуеве. Сумма ущерба составила 186 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 33-летнего местного жителя. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – сказал представитель полиции.

Он добавил, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По информации агентства, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.