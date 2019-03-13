РИАМО – 13 мар. Семь участников организованной группировки задержали в Ростовской области, установлено, что через подставные банковские организации банды действовали в Московском регионе, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 1 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области задержано семеро участников организованной группы лиц, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа.

«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», – добавила Волк.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций.

«Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных», – перечисляется в материале.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

«Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – заключается на сайте.