РИАМО – 13 мар. Прокурор Московской области Алексей Захаров назначен на должность заместителя генерального прокурора России, сообщает РИА Новости.

«Совет Федерации назначил в среду на заседании прокурора Московской области Алексея Захарова на должность заместителя генпрокурора России», – говорится в сообщении.

Кандидатура Захарова была внесена в Совфед в конце прошлой недели. Накануне его кандидатура была поддержана профильными комитетами палаты – по конституционному законодательству и по обороне и безопасности.

Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ. В Генпрокуратуре сейчас вакантны две должности замгенпрокурора, одна из них освободилась после гибели Саака Карапетяна в октябре 2018 года.

Захаров – государственный советник юстиции второго класса, на руководящих должностях в органах прокуратуры работает 20 лет. В должности прокурора Московской области находился с октября 2013 года.