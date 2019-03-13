РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ветерана Великой Отечественной войны в Подольске, задержан третий подозреваемый, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, 6 марта четверо мужчин проникли в дом к ветерану в микрорайоне Климовск и избили его. Забрав его медали и деньги на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, они скрылись. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался спустя несколько дней. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ветерана наступила в результате черепно-мозговой травмы.

«Следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны, совершенного группой лиц из корыстных побуждений по пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, двое нападавших были задержаны в ломбарде при попытке сбыта одного из орденов ветерана. В ночь с 12 на 13 марта задержан третий подозреваемый. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос. Ведется розыск четвертого нападавшего.

Ранее по инициативе следственных органов СК России для дальнейшего расследования в ГСУ по Московской области из органов МВД переданы материалы уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана ВОВ (пункты «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Уголовные дела соединены в одно производство.

Для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи по назначению судебных экспертиз на место происшествия выехали криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.