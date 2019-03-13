РИАМО - 13 мар. Проверки Госадмтехнадзором детских лагерей в Подмосковье начнутся 1 июня, сообщил журналистам в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

«Мы также проверяем детские лагеря в течение лета, работаем совместно с Минсоцразвития. Есть целая межведомственная комиссия, актируем все эти проверки, отчитываемся. Как правило, с 1 июня проверки начинаются», – сказал Бизяев.

По его словам, инспекторы проверяют ограждение, освещение и содержание всех помещений детского лагеря.

В прошлом году инспектуры провели более 10 проверок детских лагерей на территории региона.