РИАМО - 13 мар. Около 640 тысяч льготных рецептов на лекарства выписали жителям Подмосковья с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в Московской области жителям, относящимся к льготным категориям, было выписано 639 тысяч рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье проживает 689 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

«Все обращения жителей Подмосковья, связанные с обеспечением льготными лекарствами, мы стараемся решать в рабочем порядке. Мы считаем это одной из главных задач. Отпуск таких препаратов осуществляется в 323 аптечных пунктах, 15 из которых работают в круглосуточном режиме», – отметил Матвеев.

В Подмосковье также работает специальная горячая линия министерства здравоохранения Московской области по льготному лекарственному обеспечению. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (495) 748-48-80.