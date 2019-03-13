РИАМО – 13 мар. Иномарку стоимостью почти в 5 миллионов рублей угнали с территории платной стоянки на севере столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступила информация о краже авто по адресу: Ленинградский проспект, дом 66, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 марта до 10 марта с платной подземной парковки по указанному адресу, неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX 570, (находится в лизинге). Материальный ущерб составил около 4 миллионов 850 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, резюмировал представитель пресс-службы.