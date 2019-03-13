РИАМО – 13 мар. Новый подход к формированию Общественной палаты позволит широко представить интересы городского сообщества во взаимодействии с органами власти, Мосгордума готова к продолжению совместной работы со столичной Общественной палатой, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мосгордума утвердила 15 членов столичной Общественной палаты третьего состава. Напомню, что в ноябре прошлого года были приняты поправки в городской закон, согласно которым дума вправе утверждать треть членов Общественной палаты Москвы. Таким образом, 15 кандидатур утверждает Мосгордума, еще 15 – мэр Москвы, и оставшиеся 15 определят уже выбранные 30 членов Общественной палаты, которая теперь будет включать в себя 45 человек», – сказал Шапошников.

Он отметил, что новый подход к формированию Общественной палаты позволит максимально широко представить интересы городского сообщества во взаимодействии со всеми органами власти.

«Уверен, что в третьем составе палаты будут работать люди, чья деятельность связана с эффективной реализацией благотворительных, социальных, культурных, научно-образовательных программ и проектов. Мосгордума плодотворно взаимодействует с городской Общественной палатой, в том числе, на площадке Московского парламентского центра. И мы готовы к продолжению этой совместной работы», – дополнил Шапошников.

Он отметил, что за три года работы в рамках деятельности палаты предыдущего состава провели около 500 мероприятий с участием почти 13 тысяч человек.

«Общественная палата приняла 150 решений и рекомендаций для правительства Москвы», – подытожил Шапошников.