РИАМО - 13 мар. Московская городская дума на заседании в среду утвердила 15 членов столичной Общественной палаты, передает корреспондент РИАМО.

«В соответствии с новой редакцией закона города Москвы «Об Общественной палате города Москвы» принятой 21 ноября 2018 года, Общественная палата состоит из 45 человек, из которых 15 утверждаются мэром Москвы, 15 членов утверждаются Московской городской думой, и еще 15 членов определяются членами Общественной палаты», - сказал председатель комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской думы Виктор Кругляков.

Согласно статье 16 Закона города Москвы №34 список кандидатов в члены Общественной палаты, выдвинутых по представлению зарегистрированных на территории города некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, формируется уполномоченным органом исполнительной власти столицы в области взаимодействия с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями и передается в думу.

Профильная комиссия думы рассматривает список и формирует перечень кандидатур, рекомендованных к утверждению.