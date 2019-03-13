РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Почти 2,5 тысяч школьников смогут отдохнуть летом в лагерях дневного пребывания в подмосковном Красногорске, сообщила заместитель начальника управления образования муниципалитета Ольга Решетникова.

«Управлением образования горокруга Красногорск в летний период планируется открытие 27 лагерей дневного пребывания на базе школ с общим пребыванием детей - 2480 человек», – сказала Решетникова.

Она отметила, что готовность образовательных учреждений проверит специальная комиссия, в которую войдут представители управления образования и надзорных органов.

«Все наши структуры и технические средства комплексной безопасности, которые задействованы в течение учебного года, будут задействованы также летом во время работы лагерей», – добавила Решетникова.