РИАМО - 13 мар. В течение новогодних каникул Госадмтехнадзор Московской области проверил 11 тысяч контейнерных площадок, было зафиксировано свыше 6 тысяч нарушений, сообщил журналистам в среду руководитель регионального ведомства Сергей Бизяев.

«С 1 января и по 9 января мы сумели проверить более 11 тысяч контейнерных площадок. У нас более 6 тысяч с нарушениями, мы все это передали в МинЖКХ. Хочу отметить то обстоятельство, где зависело от регоператоров и муниципалитетов, они устраняли очень быстро», - сказал Бизяев.

Он отметил, что жители активно помогали инспекторам, давали информацию о неубранных контейнерных площадках.

«Сейчас у нас будут изменения в законодательстве, мы будем надзирать за графиком вывоза мусора, недопущением навалов вокруг контейнерных площадок», - уточнил Бизяев.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.