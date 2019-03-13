РИАМО – 13 мар. Шоумен Максим Галкин разместил в Instagram официальное видеообращение, в котором прокомментировал информацию СМИ о своей причастности к подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова.

В среду газета «Коммерсант» написала, что один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова заявил, что это было покушение на заказное убийство. Теракт планировали совершить в июле 2017 года в Махачкале. В качестве заказчика фигурант назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой. По версии обвиняемого, за проделанную работу Галкин предложил 2 миллиона рублей.

«Дорогие друзья, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила, люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов, конечно же. Когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость», - говорит Галкин на видео.

Артист также обратился к СМИ с просьбой не беспокоить Филиппа, потому что «он очень расстроен, что так дешево (его «заказали» – ред.)».