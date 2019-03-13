РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Жители подмосковных Балашихи и Реутова смогут получать справки об отсутствии судимости в полиции Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Балашихинское».

«Справки о наличии либо отсутствии судимости можно получить в МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: город Балашиха, улица Евстафьева, дом №21», – говорится в сообщении.

Это можно сделать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45, а также каждую вторую и четвертую субботу месяца с 9:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00.

Для справки о несудимости установлена стандартная форма. В документе будет указано наличие или отсутствие судимости или уголовного преследования на момент выдачи, а также будет присутствовать информация о прошлых (погашенных) судимостях, если таковые имеются.

Документ может потребоваться при оформлении опеки, получении кредита, оформлении на контрактную службу, трудоустройстве в ОВД, ФСБ, образовательные или медицинские учреждения, трудоустройстве за границей, получении лицензии на ношение оружия, переезде на постоянное место жительства в другую страну.