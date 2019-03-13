РИАМО – 13 мар. Средний чек на постный обед в заведениях общепита Московской области составляет 320 рублей, посетители смогут отведать постные пирожки, салаты, крем-супы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

С 11 марта и вплоть до Пасхи (28 апреля - ред.) православные соблюдают Великий Пост. Кафе и рестораны Московской области разрабатывают постные комплексные обеды, бизнес ланчи, находят разные рецепты для приготовления постных блюд, делают скидки на постное меню.

«На территории Подмосковья расположено более 5,6 тысяч точек общественного питания. И во множестве объектов жители региона могут попробовать постные блюда. Согласно данным министерства в столовой на территории Московской области постный обед, состоящий из четырех блюд – салат, суп, второе и десерт (либо напиток) обойдется в среднем в 160 рублей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что посетители ресторанов быстрого питания, таких как McDonald’s, Burger King, KFC, «Крошка Картошка» гости всегда смогут найти себе постное блюдо.

«Там обед, состоящий из трех блюд – салат, постный бургер и напиток или фруктовые дольки обойдется в среднем в 300-350 рублей», – уточнил Посаженников.

В ресторанах Московской области выбор блюд из постного меню наиболее разнообразен.

«Гостям предлагают такие блюда как: борщ постный, суп овощной или суп-пюре, грибной суп лапша, крем-суп из тыквы, из брокколи, разнообразные салаты, долма, люля из картофеля с грибами, овощные пельмени, вареники, ризотто, спагетти, постные пирожки», – перечисляется в материале.

В среднем постный обед из трех блюд в ресторане или кафе на территории Московской области обойдется от 470 рублей.