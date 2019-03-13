РИАМО - 13 мар. За три недели до Пасхи инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверят дороги к храмам и кладбищам Московской области, сообщил журналистам в среду руководитель регионального ведомства Сергей Бизяев.

«Большой светлый праздник Пасхи. Это работа огромная, во-первых, это проверка всех подъездных путей к храмам, кладбищам. Мы эту работу начинаем за три недели до Пасхи, как правило. Нужно пройти все пути следования, оценить, там, где есть ямы, заставить их отремонтировать, освещение», - сказал Бизяев.

Он добавил, что также планируется проверить подъездные пути к кладбищам и прилегающую территорию к ним.

«Одним из предметов нашего надзора является ограждение кладбищ, чтоб рядом была контейнерная площадка для вывоза мусора, освещение, подъездные пути», - подчеркнул Бизяев.

Пасха, Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник. В этом году Пасха отмечается 28 апреля.