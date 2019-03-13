РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. В подмосковном Красногорске к купальному сезону текущего года подготовят два пляжа, где жители и гости города смогут купаться, если позволит санитарное состояние воды, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС администрации муниципалитета Игорь Куркин.

«На 2019 год у нас заявлено 2 места отдыха населения у воды, где, возможно, будет разрешено купание после проведения анализа воды. Это левый берег реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма и плотина №5 на реке Баньке», – сказал Куркин.

Он отметил, что на эти пляжи завезут сертифицированный песок, организуют работу спасательных постов.

«Жители Красногорска используют Ивановские пруды и ряд других водоемов для отдыха у воды. Купание в них запрещено», – сказал Куркин.