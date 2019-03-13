РИАМО – 13 мар. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают 15 марта на концерт «Пошли мне сад», посвященный творчеству Марины Цветаевой, мероприятие пройдет в детской школе искусств имени Якова Флиера, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на бесплатный спектакль по стихам, дневникам и прозе Марины Цветаевой. Исполнители – Вера Смоляницкая и Сергей Лобанков», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт пройдет в детской школе искусств имени Якова Флиера по адресу: город Орехово-Зуево, улица Флиера, дом №1. Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.