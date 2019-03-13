РИАМО - 13 мар. В Подмосковье самая большая вероятность подтоплений в Красногорске, Балашихе и Одинцове, сообщил журналистам в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

«У нас очень западает Красногорск, особенно Павшинская пойма, есть там проблема, по Балашихе есть вопросы, Одинцово и ряд других территорий», - сказал Бизяев.

Он добавил, что с первым потеплением поступило порядка 27 обращений по подтоплениям.

«Для нас сейчас очень важно справиться с паводком, мы видим риски в этом вопросе. Когда было первое потепление, появились лужи, подтопления. Порядка 27 обращений поступило. Мы их отработали, с выездом на место инспекторы отрабатывали, подключали администрации, службы водоканала», - уточнил Бизяев.

По его словам, как правило, были забиты ливневые канализации, в частном секторе были забиты канавы, приходилось ручным способом все очищать.