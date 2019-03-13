РИАМО - 13 мар. Вводить оплату по зонам в московском метрополитене не будут, сообщил в среду заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее РБК сообщал, что Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты проезда, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

«Тарифы по зонам в метро не будет. Это не планировалось и не обсуждалось», - сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что оплата по зонам существует только на проезд в пригородном транспорте.