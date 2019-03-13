РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Первый тур Кубка федераций по мини-футболу среди ветеранских команд состоится 16 марта в универсально-спортивном центре (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жеребьевка Кубка федераций по мини-футболу среди ветеранских команд старше 35 лет состоялась 10 марта в УСЦ «Юность». Турнир организовала Подольская федерация футбола и федерация футбола Домодедово. Кубок федераций станет вторым турниром для ветеранских команд в совместном календаре соревнований двух городов. В декабре-январе успешно прошел Зимний кубок.

«Первый тур Кубка федераций состоится в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 16 марта с 10:30 до 13:30. Второй тур пройдет в домодедовском спортивном клубе «Авангард» с 9:00 до 12:00. В турнире примут участие шесть команд, они сыграют друг с другом по два раза. Матчи длятся 10 минут без смены ворот. В случае равенства очков у команд, претендующих на 1 место, будет проведен «Золотой матч», – говорится в сообщении.

Определение остальных мест при необходимости пройдет по разнице мячей.

23 марта Комитет ветеранского футбола ПФФ также проведет турнир по мини-футболу для ветеранов в возрасте старше 45 лет в ФОКе «Ирида» в поселке МИС. Начало соревнований в 12:00. Предстоящий мини-футбольный турнир пройдет по правилам, которые уже действовали на Зимнем кубке. Ограничено количество «легионеров» из других городов – не более пяти игроков в каждой команде. Участие игроков различных первенств Москвы, Московской области, России запрещено, если они не прописаны в Подольске или Домодедове.

«В дальнейших планах – проведение еще одного двухдневного турнира в конце мая – начале июня. Также рассматривается возможность провести осенью полноценный объединенный чемпионат Подольска и Домодедова. Главная цель – прийти к единому календарю ветеранской лиги. Пока зачастую турниры проходят параллельно, а если грамотно подойти к организации, можно увеличить число участников и привлечь команды из соседних городов», – говорится в сообщении.

Шаг к выполнению этой цели – создание Объединенной ветеранской лиги Подольска и Домодедова, которая будет организовывать и проводить соревнования. Председателем лиги выбрали руководителя команды «Ветераны П-К» Дмитрия Голодяева.