РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Фигуристы из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Балашихи Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров стали серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров в хорватском Загребе, сообщается на сайте школы.

В соревнованиях по танцам на льду 17-летняя Елизавета Худайбердиева и 20-летний Никита Назаров стали вторыми.

«Спортсмены нашей школы, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров, представляли российскую команду в спортивных танцах на льду и по итогам выступлений стали серебряными призерами чемпионата! Поздравляем ребят и тренеров Марию Боровикову, Дениса Самохина с серебряными медалями!» – говорится в сообщении.

Произвольный танец российского дуэта судьи оценили на 102,53 балла. Таким образом, по сумме двух прокатов результат Елизаветы и Никиты составил 171,22 балла.

Победу одержали канадцы – Маржори Лажуа и Закари Лага, набравшие 176,10 балла. Тройку призеров замкнул еще один российский дуэт – Софья Шевченко и Игорь Еременко (170,43 балла).

Никита Назаров родом из Рязани, в Балашихе живет и тренируется 11 лет – с самого основания школы «Олимпиец». Елизавета Худайбердиева родом из подмосковных Мытищ и присоединилась к школе три года назад.